Верховный суд Непала снял запрет на PUBG в стране. 11 апреля Национальный телекоммуникационный регулятор страны запретил "королевскую битву", заявив, что она "оказывает негативное влияние на детей".

Причиной судебных разбирательств стала петиция группы непальских юристов, которую они направили премьер-министру страны. Правоведы заявили, что свобода играть в PUBG охраняется конституцией государства. Как и суд, они посчитали, что местные власти не обосновали блокировку игры.

Запрет на PUBG действует в учебных заведениях индийского штата Гуджарат. В марте местная полиция арестовала 10 студентов за то, что они играли в PUBG на телефонах. Их отпустили в тот же день.