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Сегодня, 11:16

В Москве с 11 по 12 июня пройдет первый Фестиваль киберспорта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федерация компьютерного спорта Москвы проведет первый Фестиваль киберспорта.

Мероприятие приурочено к Дню защиты детей. Вход на фестиваль будет бесплатным.

Гостей будут ждать музейные стенды, турниры, розыгрыши, лекции, подарки и многое другое. В рамках мероприятия при поддержке проекта Meet For Charity пройдет благотворительный шоу-матч по Dota 2, который прокомментируют профессиональные игроки Заур Cooman Шахмурзаев и Александр Nix Левин.

На фестивале будут открыты музейные стенды, на которых можно будет сыграть в классические игры, а также познакомиться с историей российских киберспортивных команд.

Фестиваль киберспорта пройдет с 11 по 12 июня в Центральном детском магазине на Лубянке.

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