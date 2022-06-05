Константин Leniniw назвал варианты дальнейшей карьеры Кирилла Boombl4

Комментатор по CS:GO Константин leniniw Сивко поделился мнением о дальнейшей карьере Кирилла Boombl4 Михайлова. Он считает, что спортсмен может стать капитаном российской команды.

«Не знаю, что дальше будет с Boombl4. Не слишком вероятно, что какая-то крупная европейская организация захочет его подписывать. Формулировка «репутационный риск» от одной из самых крупных и уважаемых организаций в CS:GO — не пустой звук. Вполне возможно, он станет капитаном какой-то команды из РФ, или пойдет в тир-2 коллектив. А может, я переоцениваю степень влияния формулировки про риск и завтра он окажется в G2», — цитирует Сливко Cybersport.metaratings.ru.

Ранее Natus Vincere исключила Кирилла Boombl4 Михайлова из ростера по CS:GO из-за «репутационны рисков», а не игровых результатов. Boombl4 выступал за команду с июля 2019 года