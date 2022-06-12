Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первую половину 2023 года

GSC Game World перенесла релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с 8 декабря 2022 года на 2023 год, сообщает Yahoo.

На презентации Xbox и Bethesda об игре ничего не говорили. Но на изображении Xbox со списком грядущих игр Stalker 2 намечена на 2023 год.

Напомним, GSC Game World отменила все поставки предзаказанных дисков S.T.A.L.K.E.R. 2 в Россию, а также приостановила продажу свои игр на территории страны.

Самой первой датой релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 авторы указали 28 апреля 2022 года, однако в январе она сместилась на 8 декабря.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это продолжение серии ролевых шутеров, построенных вокруг баек и слухов о Чернобыльской Катастрофе 1986 года. После отмены проекта в декабре 2011 года игра была анонсирована вновь в мае 2018.