Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 22:57

Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на первую половину 2023 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

GSC Game World перенесла релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с 8 декабря 2022 года на 2023 год, сообщает Yahoo.

На презентации Xbox и Bethesda об игре ничего не говорили. Но на изображении Xbox со списком грядущих игр Stalker 2 намечена на 2023 год.

Напомним, GSC Game World отменила все поставки предзаказанных дисков S.T.A.L.K.E.R. 2 в Россию, а также приостановила продажу свои игр на территории страны.

Самой первой датой релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 авторы указали 28 апреля 2022 года, однако в январе она сместилась на 8 декабря.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это продолжение серии ролевых шутеров, построенных вокруг баек и слухов о Чернобыльской Катастрофе 1986 года. После отмены проекта в декабре 2011 года игра была анонсирована вновь в мае 2018.

0
Читайте также
Слуцкий с бургером и скандал с МОК. «Макдоналдс» переродился в России, а в мировом спорте остается ключевым игроком
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Москве с 11 по 12 июня пройдет первый Фестиваль киберспорта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости