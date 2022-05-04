В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль

Издательство Variety сообщает, что новый официальный партнер Канн проводит крупнейший в мире кинофестиваль в метавселенной с популярной видеоигрой Fortnite от Epic Games. Оно получит название Brut.Cannes

В рамках ивента игроки смогут примерить на себя роль трех персонажей: журналиста, актера и режиссера. У каждого из них будет своя сюжетная линия.

А также в Fortnite будет воссоздан знаменитый фон фестиваля, что позволит геймерам увидеть Канны глазами персонажей. Помимо сюжета будут доступны и другие дополнительные квесты, которые охватят такие темы, как проблемы, связанные с инклюзивностью и разнообразием в киноиндустрии.

По словам генерального директора компании Brut Гийома Лакруа, для них было важно представить Каннский кинофестиваль в формате, который пользуется популярностью у молодежи. А видеоигры — идеальный способ взаимодействия с новым поколением.

Сам Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.