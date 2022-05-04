Activision признала провал Call of Duty: Vanguard

Продажи Vanguard сильно сказались на доходах Activision и расстроили многочисленных фанатов серии шутера. Издатель не только признал это, но и назвал причины.

«Хотя Call of Duty остается одной из самых успешных франшиз всех времен, наш премиальный релиз 2021 года не оправдал ожиданий. Мы считаем, что в первую очередь вина лежит на исполнении: сеттинг Второй мировой не нашел отклика у нашего сообщества, а количество инноваций было меньше, чем нам хотелось бы. Мы решим обе эти проблемы с запуском новой игры серии в 2022 году», — отметила Activision в своем отчете перед инвесторами.

Скорее всего, речь идет о Modern Warfare 2, релиз которой состоится до конца текущего года. Полноценный анонс Call of Duty: Modern Warfare 2 должен состояться в течение месяца.

Call of Duty: Vanguard вышла в ноябре 2021 года на ПК, Xbox One и Series X/S, а также PlayStation 4 и 5. Игроки раскритиковали тайтл за множество технических проблем с мультиплеерной частью, а зомби-режим оказался неполноценным по сравнению с прошлыми частями серии, в которых он был. Разработчикам приходилось несколько раз откладывать выход важных патчей, чтобы устранить как можно больше проблем.