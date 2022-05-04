В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga добавили персонажей «Мандалорца»

Warner Bros. Games представили новый трейлер дополнения для игры LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, демонстрирующий новых игровых персонажей.

Теперь игроки могут получить героев из второго сезона «Мандалорца», среди которых Асока Тано, Боба Фетт, Бо Катан, Феннек Шэнд и Мофф Гидеон, а также героев мультсериала «Звездные войны: Бракованная партия»: Охотника, Крушилу, Теха, Прицельщика и Эхо.

Пользователи, которые приобрели расширенное издание игры, уже получили доступ к некоторым дополнениям в прошлом месяце: речь о персонажах из первого сезона «Мандалорца», героях фильма «Хан Соло: Звездные Войны».

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga доступна для Nintendo Switch, ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.