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Сегодня, 08:25

В Cyberpunk 2077 играет ежедневно 1 миллион человек на протяжении месяца

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Cyberpunk 2077.
Фото Скриншот из Cyberpunk 2077

Разработчики польской компании CD Projekt RED сообщили, что в игру Cyberpunk 2077 ежедневно заходит по 1 миллиону человек. Такой показатель держится 4 недели подряд.

Ранее стало известно, что бывшая американская порноактриса Саша Грей появится в дополнении Phantom Liberty. DLC выйдет в 2023 году.

Cyberpunk 2077 вышел в декабре 2020-го. Разработкой занималась компания CD Projekt RED, которая также известна по проекту «Ведьмак».

На апрель 2022 года было продано больше 18 миллионов копий Cyberpunk 2077.

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