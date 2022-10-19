Одна из самых известных экс-порноактрис появится в игре Cyberpunk 2077

Бывшая известная порноактриса, а ныне стримерша Саша Грей сообщила, что появится в популярной игре Cyberpunk 2077.

34-летняя американка озвучит радиоведущую Эш в дополнении Phantom Liberty. Об этом она сообщила в соцсетях.

DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году. 14 октября разработчики из польской студии CD Projekt рассказали, что в игре появится новое радио.

До 2011 года Саша Грей снималась в порно. Сейчас она стримит прохождение игр на Twitch, пишет музыку и занимается общественной деятельностью.