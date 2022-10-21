Дэниэл Рэдклифф пользовался фото Кэмерон Диас во время съемок «Гарри Поттера»

Британский актер Том Фелтон вспомнил о съемках сцены с игрой в квиддич в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Исполнитель роли Драко Малфоя рассказал, что его партнер по картине Дэниэл Рэдклифф использовал фото актрисы Кэмерон Диас.

Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, попросил режиссеров добавить снимок Диас во время съемок игры в квиддич. Актерам нужно было создать иллюзию того, что они пытаются следить за снитчем (летающий шар), а затем поймать его.

По словам Фелтона, Дэниэлу было скучно следить за имитацией квидича в виде одинаковых теннисных мячей, поэтому их заменили на фото известной актрисы, которая ему очень нравилась.