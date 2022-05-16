В Blizzard создают программу для оценки репрезентативности

Разработчики одной из трёх ведущих студий в конгломерате Activision Blizzard King совместно со специалистами отдела Массачусетского технологического института (MIT) по исследованию игр создали инструмент под названием Diversity Space Tool. Он оценивает характеристики героев игр — в том числе возраст, пол, сексуальную ориентацию, телосложение — и показывает, насколько они отличаются от «нормы».

В компании считают, что это поможет разработчикам делать более разнообразных персонажей, выявить стереотипы при создании героев и ещё на стадии производства понять, почему те или иные свойства считаются мужскими или женскими, почему герои определённой этнической принадлежности наделяются схожими чертами характера.

Игры тем самым должны стать более репрезентативными, к чему, как отметили в King, стремятся не только сотрудники их студии, но и разработчики игр в целом. Однако в Сети массово критикуют такой подход за цинизм и расчеловечивание.

Инструмент Diversity Space Tool планируют с лета 2022 года использовать не только в King, но и в других студиях Activision Blizzard. На данный момент он еще находится в разработке.