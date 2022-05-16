Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Альтернативный магазин приложений для Android вышел из стадии альфа-тестирования и теперь доступен для скачивания всем пользователям. Актуальную версию приложения необходимо скачивать исключительно с официального сайта. Для этого пользователям потребуется разрешить загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.

«Мы полны решимости создать не просто независимую и суверенную платформу для России и Республики Беларусь, но и площадку с мощной экосистемой для дистрибуции и развития приложений. Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие ИТ-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дала нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире», — заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы».

Подобным образом ранее поступила китайская компания Huawei, создав свой магазин приложений AppGallery.

Разработчики уточнили, что сейчас в магазине доступны более 1000 приложений. Отмечается, что в NashStore также зарегистрировались разработчики малоизвестных приложений и неофициальных клиентов популярных сервисов, к примеру, альтернативный клиент Telegram — Colibri X.

Также скоро станет доступна возможность использования российских банковских карт, подписок и онлайн-товаров.