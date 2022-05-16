Геймдизайнер God Of War раскритиковал переносы релизов Redfall и Starfield: «Ты не силен в этой части. Такая работа просто не для тебя»

На прошлой неделе компания Bethesda объявила о переносе выхода игр Redfall и Starfield на первую половину 2023 года.

Глава Xbox Фил Спенсер полностью поддержал такое решение, за что его раскритиковал геймдизайнер оригинальной God of War Дэвид Яффе в своем недавнем подкасте.

«Ты — это я, когда мне было 28 лет. Я знал, что мои идеи могут быть успешными с коммерческой точки зрения, тогда мой мозг работал в духе времени... Но мне понадобилось семь, восемь, девять месяцев, чтобы понять, что сам я не могу спродюсировать игру, в том числе игру, руководителем разработки которой являюсь. Эта ситуация позволила мне осознать, что мы не всесильны. Есть области, в которых мы можем отлично себя проявлять, и есть сферы, где работать должны другие люди.

Обратись к специалистам, Фил! Ты не силен в этой части. Такая работа просто не для тебя. К тому же это (задержка Starfield. — Прим. «СЭ» и Redfall) — не единичный пример". — поделился своим мнением создатель God of War Дэвид Яффе.



Дэвид отметил, что Спенсер — прекрасный визионер, но он просто не подходит к своей должности. Он не хочет, чтобы Фила уволили, но Microsoft стоит найти кого-то другого, чтобы тот руководил разработкой игр.

Разработчики планировали выпустить Redfall уже этим летом, а Starfield имела дату 11 ноября.

Redfall — будущий кооперативный шутер от первого лица в открытом мире. Starfield — игра с новой вселенной студии Bethesda Game Studios с открытым миром в сеттинге космического исследования.

Возможно, стоит ожидать анонса на совместной презентации игр Bethesda и Xbox этим летом. Мероприятие Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 пройдет 12 июня в 20.00 по московскому времени в онлайне.