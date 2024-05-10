OpenAI может разрешить создавать контент для взрослых при помощи нейросетей
Представители OpenAI рассматривают возможность создания откровенного контента для взрослых с помощью нейросетей.
Рисунок нейросети.
Фото Соцсети
Сейчас OpenAI запрещено генерировать контент для взрослых, включая и видео, и картинки, и текст. Однако компания ищет возможность ослабить этот запрет.
Возможно, что для получения доступа к подобным инструментам придется проходить верификацию и подписывать какое-то соглашение.
Больше информации обещают предоставить позже.
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