OpenAI может разрешить создавать контент для взрослых при помощи нейросетей

Представители OpenAI рассматривают возможность создания откровенного контента для взрослых с помощью нейросетей.

Рисунок нейросети. Фото Соцсети

Сейчас OpenAI запрещено генерировать контент для взрослых, включая и видео, и картинки, и текст. Однако компания ищет возможность ослабить этот запрет.

Возможно, что для получения доступа к подобным инструментам придется проходить верификацию и подписывать какое-то соглашение.

Больше информации обещают предоставить позже.