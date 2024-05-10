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Сегодня, 15:55

OpenAI может разрешить создавать контент для взрослых при помощи нейросетей

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Рисунок нейросети.
Фото Соцсети

Представители OpenAI рассматривают возможность создания откровенного контента для взрослых с помощью нейросетей.

Рисунок нейросети.
Фото Соцсети

Сейчас OpenAI запрещено генерировать контент для взрослых, включая и видео, и картинки, и текст. Однако компания ищет возможность ослабить этот запрет.

Возможно, что для получения доступа к подобным инструментам придется проходить верификацию и подписывать какое-то соглашение.

Больше информации обещают предоставить позже.

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