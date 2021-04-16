UFC и Федерация компьютерного спорта Москвы запустили турнир по игре UFC 4

UFC совместно с Федерацией компьютерного спорта Москвы (ФКС Москвы) объявили о запуске турнира по игре UFC 4.

Соревнования состоятся в рамках проекта «Московский киперспорт», организованного ФКС Москвы при поддержке Департамента спорта столицы. Призовой фонд турнира составит 350 000 рублей. Соревнования включают в себя семь отборочных турниров, итоговую квалификацию и финал, который пройдет в LAN-формате. Зарегистрироваться для участия в турнире можно на специальной странице на сайте ФКС Москвы.

Первый квалификационный турнир в формате Single-Elimination Bo3 пройдет 25 апреля в день турнира UFC 261, главным поединком которого будет бой Камару Усмана с Хорхе Масвидалем. Кард виртуального турнира будет дублировать заявленных на UFC 261 атлетов. Последующие квалификационные турниры также будут проходить в дни номерных турниров UFC.