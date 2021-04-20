Журова назвала киберспорт большой угрозой

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась на тему киберспорта и сравнила его с обычными соревнованиями. Бывшая спортсменка также озаботилась тем, что в будущем из-за букмекеров реальный спорт может уйти на второй план.

«Букмекерам все равно, соревнуются где-то живые спортсмены или участники, которые играют в компьютерную игру. Ставки будут те же. Как бы мы тут не получили такую ситуацию, когда не будет иметь значения — есть люди или нет. Как говорят сами букмекеры, в киберспорте можно играть круглые сутки, в то время как в офлайн-соревнованиях много дополнительных входящих — условия, отмены. А тут — посадил людей, они круглые сутки играют, а ставки идут. Это реально очень большая угроза», — цитирует Журову НСН.