Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт

Twitch забанил стримершу, случайно оголившую грудь во время трансляции

14:53
Наталия Alinity Моголлон. Фото instagram.com
Наталия Alinity Моголлон. Фото instagram.com

Видеостриминговый сервис Twitch забанил Наталию Alinity Моголлон, которая случайно показала грудь во время трансляции. В ходе стрима девушка пыталась запихнуть подушку под блузку и высоко задрала одежду.

Клип с этим моментом быстро разлетелся по сети. Многие пользователи считают, что стримерша сделала это специально и пожаловались на нее. Изначально Twitch никак не наказал девушку.

Наталия не в первый раз попадает в скандальные ситуации. Летом 2019-го она бросила своего кота через плечо во время трансляции. До этого девушка напоила свое домашнее животное алкоголем.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир