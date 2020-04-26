Twitch забанил стримершу, случайно оголившую грудь во время трансляции

Видеостриминговый сервис Twitch забанил Наталию Alinity Моголлон, которая случайно показала грудь во время трансляции. В ходе стрима девушка пыталась запихнуть подушку под блузку и высоко задрала одежду.

Клип с этим моментом быстро разлетелся по сети. Многие пользователи считают, что стримерша сделала это специально и пожаловались на нее. Изначально Twitch никак не наказал девушку.

Наталия не в первый раз попадает в скандальные ситуации. Летом 2019-го она бросила своего кота через плечо во время трансляции. До этого девушка напоила свое домашнее животное алкоголем.