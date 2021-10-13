Team Spirit обыграла Fnatic в сетке лузеров The International 10

Российская команда Team Spirit пробилась в 3-й раунд сетки лузеров The International 10. Сегодня, 13 октября, она переиграла Fnatic со счетом 2:0.

Таким образом, российский коллектив гарантировал себе 1 миллион долларов призового фонда и продолжит борьбу на TI 10. Fnatic покидает турнир на 9-12-м месте, заработав 800 тысяч долларов.

Следующим соперником Team Spirit станет победитель противостояния OG — Quincy Crew.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.