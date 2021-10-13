Virtus.pro обыграла Vici Gaming и вышла в полуфинал верхней сетки The International 10

Российская команда Virtus.Pro пробилась в полуфинал верхней сетки The International 10. Сегодня, 13 октября, она переиграла китайскую Vici Gaming со счетом 2:1.

За выход в финал верхней сетки Virtus.Pro сразится с PSG.LGD, которая является представителем футбольного клуба «ПСЖ». Встреча запланирована на 14 октября.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.