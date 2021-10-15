Team Spirit выбила Virtus.Pro с The International 10
15 октября, 20:04
Team Spirit победила Virtus.Pro в матче нижней сетки The International 10. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Team Spirit попала в топ-4 турнира и в следующем раунде встретится с победителем матча Vici Gaming — Invictus Gaming.
Virtus.Pro заняла 5-6-е итоговое место. Команда заработала 1,4 миллиона долларов.
The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.
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