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Team Spirit выбила Virtus.Pro с The International 10

15 октября, 20:04
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Team Spirit победила Virtus.Pro в матче нижней сетки The International 10. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Team Spirit попала в топ-4 турнира и в следующем раунде встретится с победителем матча Vici Gaming — Invictus Gaming.

Virtus.Pro заняла 5-6-е итоговое место. Команда заработала 1,4 миллиона долларов.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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