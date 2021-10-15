Team Spirit выбила Virtus.Pro с The International 10

Team Spirit победила Virtus.Pro в матче нижней сетки The International 10. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Team Spirit попала в топ-4 турнира и в следующем раунде встретится с победителем матча Vici Gaming — Invictus Gaming.

Virtus.Pro заняла 5-6-е итоговое место. Команда заработала 1,4 миллиона долларов.

The International 10 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте. Призовой фонд турнира составит более 40 миллионов долларов.