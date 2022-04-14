Сюжетное DLC для Cyberpunk 2077 не выйдет в 2022 году

CD Projekt в своем финансовом отчете уточнила детали на счет сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077 — оно планируется в 2023 году. Какой именно контент ожидает игроков, пока неизвестно.

Помимо этого компания поделилась своими успехами касаемо выручки группы компаний CD Projekt за 2021 год. Она составила 206,7 миллиона долларов, а прибыль за год — 48,6 миллиона долларов.

Глава Techland и сооснователь CD Projekt Петр Нелюбович упомянул также разработку новой части «Ведьмака» на движке Unreal Engine 5 и производство неанонсированной игры от студии The Molasses Flood по одной из франшиз CD Projekt.

Студия продолжит поддержку «Гвинта» и The Witcher: Monster Slayer, выпустит однопользовательский режим для «Гвинта», а также сообщил, что студия работает над несколькими неанонсированными проектами, однако они все находятся на стадиях концептуализирования и проверок концепции.

В дополнение ко всему Нелюбович напомнил про уже обещанную поддержку Cyberpunk 2077 с выходом сюжетного дополнения и релиз обновлённой версии «Ведьмака 3».

Напомним, что ранее некстген-версию «Ведьмака 3» перенесли на неопределенный срок.