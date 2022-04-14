Lilgun победила Yet Another Team на Winline D2CL Season 9

Yet Another Team уступила Lilgun в матче группы B на Winline Dota 2 Champions League Season 9 — 0:2.

Для российской команды это поражение стало четвертым в турнире, что переместило команду на седьмую строчку турнирной таблицы.

В лидерах группы на данный момент значится российский состав Gambit Esports с 15 очками за пять матчей. В скором времени станет известно, останется ли Gambit на первой строчке турнирной таблицы — после противостояния с командой Team Empire сегодня в 18 часов по московскому времени.

Winline Dota 2 Champions League Season 9 проходит с 4 по 22 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.