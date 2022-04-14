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BOOM Esports победила T1 на DPC 2021/2022

Пьеретта АРКАН
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BOOM Esports победила T1 на DPC 2021/2022.

В матче первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Юго-Восточной Азии команда BOOM Esports одержала четвертую победу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Победа позволила индонезийской команде занять второе место в турнирной таблице
с 12 очками за 5 матчей. Проигравшая команда T1 — следом за ними, третья строчка и 12 очков за 6 матчей. Лидерами в турнирной сетке пока остается состав Fnatic с 15 очками за 5 матчей.

OG&nbsp;обыграли Brame. OG одержали пятую победу подряд на DPC лиге Европы

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 тысяч долларов и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.

Ранее, OG одержали пятую победу подряд на DPC лиге Европы.

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