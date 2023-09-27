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Сегодня, 15:31

Российских киберспортсменов лишили 200 тысяч долларов призовых из-за гражданства

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Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико стали победителями FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals.
Фото Соцсети

Киберспортсмены Даниил Рutrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико не получили 200 тысяч долларов призовых за победу в турнире по Fortnite.

Как информирует Sportskeeda со ссылкой на самих киберспортсменов, причиной такого решения компании Epic Games стало наличие у них российского гражданства.

«Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего не можем с этим поделать», — написал Абдрахманов в соцсети X. Он назвал происходящее мошенничеством, которое может случиться только в Fortnite.

В августе Абдрахманов и Люсико стали победителями FNCS 2023 Major 3: Europe — Grand Finals. Россияне играли с территории Белоруссии, а их банковские счета зарегистрированы в Казахстане. По словам Абдрахманова, поддержка отвечает раз в день одинаковыми сообщениями. Кроме того, его дисквалифицировали с турнира в Копенгагене.

«Думаю, это впервые в истории киберспорта. Моему партнеру по команде 17 лет, он в принципе никак не может влиять на политические процессы и не должен быть наказан», — добавил Абдрахманов.

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