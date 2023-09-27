Хэдкраба из Half-Life 2 переделали для ремастера — реалистичность монстра впечатляет
Неофициальный ремастер Half-Life 2 RTX был анонсирован не так давно, и теперь его разработчики поделились первым изображением «нового» хэдкраба.
Что и говорить, выглядит инопланетная зверюга по-настоящему жутко — повышенная детализация позволяет разглядеть детали и в целом делает его куда более реалистичным.
Half-Life 2 RTX.
Фото Valve/Orbifold Studios
Точная дата выхода ремастера пока неизвестна. Впрочем, вряд ли в его будущем стоит сомневаться — проект разрабатывается при поддержке NVIDIA.
Источник: TG-канал
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