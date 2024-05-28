Две российские команды получили прямые приглашения на The International

Российские команды BB Team и Team Spirit получили прямые приглашения на чемпионат мира по Dota 2 — The International 2024.

Такие же приглашения получили Xtreme Gaming, Team Falcons, Team Liquid и Gaimin Gladiators. Всего в турнире принимают участие 16 команд, еще 10 мест будут распределены после региональных отборочных турниров.

The International в 2024 году пройдет с 4 по 15 сентября в Копенгагене (Дания) на Royal Arena. В 2023 году турнир выиграла Team Spirit.