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Сегодня, 11:44

Две российские команды получили прямые приглашения на The International

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские команды BB Team и Team Spirit получили прямые приглашения на чемпионат мира по Dota 2 — The International 2024.

Такие же приглашения получили Xtreme Gaming, Team Falcons, Team Liquid и Gaimin Gladiators. Всего в турнире принимают участие 16 команд, еще 10 мест будут распределены после региональных отборочных турниров.

The International в 2024 году пройдет с 4 по 15 сентября в Копенгагене (Дания) на Royal Arena. В 2023 году турнир выиграла Team Spirit.

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Team Spirit (Dota 2)
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