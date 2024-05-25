Ушла эпоха? Культовый мессенджер ICQ окончательно закроют уже в конце июня

На официальном сайте ICQ стало известно, что культовый мессенджер прекратит свое существование 26 июня.

Фото ICQ.

Первый в истории интернета мессенджер ICQ вышел в 1996-м. Его создала израильская компания Mirabilis, которая со временем стала частью Mail.ru Group. В 2022 году VK Group объявила о росте интереса к ICQ на фоне санкций.

В 2001 году у ICQ насчитывалось около 100 миллионов зарегистрированных пользователей. Однако со временем культовый мессенджер уступил позиции конкурентам, в первую очередь WhatsApp и Telegram.