Новые Айфоны начнут генерировать эмодзи при помощи ИИ

О том, что в iOS 18 появится множество функций, так или иначе связанных с искусственным интеллектом, известно уже давно. Теперь же названа одна из этих функций — автоматическая генерация эмодзи. ИИ будет анализировать текст пользователя и самостоятельно предлагать ему уникальные смайлики.

Уже сейчас можно представить будущие скандалы, вызванные ошибками генерации или, скажем, неуместностью использования эмодзи. Но, вероятно, инженеры Apple позаботятся об этом заранее.