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Сегодня, 17:20

Новые Айфоны начнут генерировать эмодзи при помощи ИИ

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

О том, что в iOS 18 появится множество функций, так или иначе связанных с искусственным интеллектом, известно уже давно. Теперь же названа одна из этих функций — автоматическая генерация эмодзи. ИИ будет анализировать текст пользователя и самостоятельно предлагать ему уникальные смайлики.

Open&nbsp;AI. Знаменитая нейросеть появится в Айфонах и Айпадах

Уже сейчас можно представить будущие скандалы, вызванные ошибками генерации или, скажем, неуместностью использования эмодзи. Но, вероятно, инженеры Apple позаботятся об этом заранее.

Источник: TG-канал
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