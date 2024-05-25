Автомобиль будущего по цене дома — в Москве за 37 миллионов рублей продают Cybertruck от Tesla

На сервисе по продаже авто появился первый в России «Кибертрак» — его продают 37 миллионов рублей.

Фото Tesla

Tesla Cybertruck AWD Foundation — это версия пикапа с двумя электромоторами и наибольшим запасом хода. Мощность двигателя — 600 л.с. Запас хода — 550 км. Гарантия у этого пикапа от Tesla действует до апреля 2029 года.

Фото Tesla

Пикап продается в единственном экземпляре и уже находится в Москве.