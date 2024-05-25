Автомобиль будущего по цене дома — в Москве за 37 миллионов рублей продают Cybertruck от Tesla
На сервисе по продаже авто появился первый в России «Кибертрак» — его продают 37 миллионов рублей.
Фото Tesla
Tesla Cybertruck AWD Foundation — это версия пикапа с двумя электромоторами и наибольшим запасом хода. Мощность двигателя — 600 л.с. Запас хода — 550 км. Гарантия у этого пикапа от Tesla действует до апреля 2029 года.
Фото Tesla
Пикап продается в единственном экземпляре и уже находится в Москве.
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