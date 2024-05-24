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Сегодня, 21:50

Telegram побеждает WhatsApp в России, YouTube еще в топе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Как сообщает Yota, самым популярным мобильным приложением 2024 года среди жителей России стал Telegram. Между тем всего год назад мессенджер Павла Дурова занимал всего лишь четвертое место. На втором месте расположился WhatsApp, бывший лидер рейтинга. А замыкает первую тройку YouTube, за которым следуют ВКонтакте и растерявший популярность TikTok.

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В Yota замечают, что россияне все чаще пользуются голосовыми звонками через интернет и все реже — традиционной мобильной связью. Кроме того, востребованным остаются «Одноклассники», сервисы VPN, навигационные приложения, маркетплейсы и другие полезные сервисы.

Источник: Газета.ру
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