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Сегодня, 15:45

Новая презентация Apple готовит сюрпризы для владельцев Apple Watch

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

10 июня стартует презентация Apple под название WWDC24. И, если верить слухам, мы уже неплохо представляем чего от нее ожидать. Разумеется, в первую очередь речь идет об ИИ — на конференции будет объявлено об интеграции в продукты Apple ИИ-моделей ChatGPT и, возможно, Gemini от Google.

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Кроме того, голосовой помощник Siri заговорит более приятным голосом, а Apple Watch получат «расширенную функциональность» — особенно сложные задачи будут выполняться на серверах Apple.

Источник: Apple News
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