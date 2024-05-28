Новая презентация Apple готовит сюрпризы для владельцев Apple Watch

10 июня стартует презентация Apple под название WWDC24. И, если верить слухам, мы уже неплохо представляем чего от нее ожидать. Разумеется, в первую очередь речь идет об ИИ — на конференции будет объявлено об интеграции в продукты Apple ИИ-моделей ChatGPT и, возможно, Gemini от Google.

Кроме того, голосовой помощник Siri заговорит более приятным голосом, а Apple Watch получат «расширенную функциональность» — особенно сложные задачи будут выполняться на серверах Apple.