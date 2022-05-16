Россия отменила пошлины на ввоз важной техники в страну

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с вице-премьерами заявил, что технологическое оборудование, комплектующие, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает издание «Интерфакс».

Правительство упростит ввоз электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. Сюда входят: компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны, микросхемы и рации. Мишустин отметил, что это обеспечит потребности внутреннего рынка, а также позволит избежать сбоев и остановок производств.

Мишустин также сообщил, что для системообразующих организаций ослабят таможенный контроль при ввозе средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники.