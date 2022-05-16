Fortnite получит полноценный редактор Unreal Editor в 2022 году

Глава компании Epic Games Тим Суини объявил, что благодаря ему игроки смогут создавать моды и другой игровой контент, без необходимости заключать договор с компанией-разработчиком.

Суини считает, что система пользовательского контента позволит игре приблизиться к концепту открытой метавселенной. Подобная экосистема будет поддерживать здоровую конкуренцию вне поля действия монополий.

«Наша цель — сделать полноценный редактор первоклассным инструментом для потребителей точно так же, как они могли бы рассматривать магазины мобильных приложений, консоли и Steam для привлечения пользователей. Сейчас люди рассматривают Fortnite как Roblox в этом плане. Наряду с этим мы строим экономику, и этот инструмент будет поддерживать создателей, которые действительно строят бизнес вокруг своей работы и получают прибыль от коммерции, которая возникает от использования их контента», — объяснил CEO Epic Games Тим Суини.