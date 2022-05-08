Riot Games наняла топ-менеджеров Netflix и HBO Max для отдела развлечений

Студия разработчиков игр League of Legends и Valorant, продолжает расширять штат по направлениям кино, сериалы и музыка. Теперь к Riot Games присоединились несколько ключевыми руководителей из Netflix, HBO Max и Paramount.

«Успех Arcane продемонстрировал энтузиазм и желание игроков изучать мир вне игры, и мы рады предоставить им новые способы изведать тайтл, которые они знают и любят. С добавлением Марии Иган, Кристин Мосс, Эмили Бриггс и Кена Басина мы создали потрясающую руководящую команду и стремимся создать богатый список фильмов, телевидения, музыки, потребительских товаров и многого другого» — рассказала Шона Спенли, президент Riot Games Entertainment.

На данный момент неизвестно — чем конкретно займётся новое руководство.

Riot Games произвели фурор в ноябре прошлого года, выпустив сериал под названием Аркейн. В марте 2022 он стал лидером по количеству статуэток на 49-й ежегодной церемонии вручения наград Annie Awards среди всех проектов. Сериалу по Лиге Легенд удалось победить во всех девяти категориях, в которых он был номинирован, включая лучшую актерскую игру и лучший мультсериал.