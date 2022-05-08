Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 13:26

Riot Games наняла топ-менеджеров Netflix и HBO Max для отдела развлечений

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Кадр из сериала Arcane.

Студия разработчиков игр League of Legends и Valorant, продолжает расширять штат по направлениям кино, сериалы и музыка. Теперь к Riot Games присоединились несколько ключевыми руководителей из Netflix, HBO Max и Paramount.

«Успех Arcane продемонстрировал энтузиазм и желание игроков изучать мир вне игры, и мы рады предоставить им новые способы изведать тайтл, которые они знают и любят. С добавлением Марии Иган, Кристин Мосс, Эмили Бриггс и Кена Басина мы создали потрясающую руководящую команду и стремимся создать богатый список фильмов, телевидения, музыки, потребительских товаров и многого другого» — рассказала Шона Спенли, президент Riot Games Entertainment.

На данный момент неизвестно — чем конкретно займётся новое руководство.

Riot Games произвели фурор в ноябре прошлого года, выпустив сериал под названием Аркейн. В марте 2022 он стал лидером по количеству статуэток на 49-й ежегодной церемонии вручения наград Annie Awards среди всех проектов. Сериалу по Лиге Легенд удалось победить во всех девяти категориях, в которых он был номинирован, включая лучшую актерскую игру и лучший мультсериал.

&laquo;Аркейн&raquo;. «Аркейн», или «Холодное сердце» игроманов. Продуман до мелочей или прост до неприличия?

Источник: https://deadline.com/2022/05/riot-games-hires-netflix-hbo-max-paramount-execs-entertainment-division-1235015453/
0
Читайте также
«Я чувствовала его дыхание на своей шее». Фигуристка-жертва изнасилования стала героиней фильма
Отец – молдаванин, мама – кореянка, родился в Киргизии, а жену выбрал в 16 лет. Кто такой Дмитрий Бивол, который уничтожил короля бокса Канело
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Китайским подросткам запретили донатить блогерам и смотреть стримы после 22:00
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости