«Аркейн», или «Холодное сердце» игроманов. Продуман до мелочей или прост до неприличия?

Компьютерные игры всегда были желанным источником для экранизации, по мнению многих продюсеров, однако, с точки зрения большинства зрителей и критиков, из этого редко выходит что-то стоящее. На Netflix в прошлом году вышла очередная экранная версия компьютерной игры. Стоит ли нам изменить свое мнение по отношению к этому виду адаптаций или игровым мирам нужно оставаться в своей стихии — размышляет Анна Константинова.

Кто из нас не слышал про League of Legends? Да-да, про ту самую многопользовательскую игру со своим собственным киберспортивным чемпионатом и с 8 миллионами одновременных пользователей, зафиксированных еще в 2019 году. Так вот, Riot Games, создатели LoL, решили, что каждый день об их детище должно думать еще больше человек: больше, чем живут в Республике Того. В ноябре прошлого года в честь первого юбилея игры они совместно со студией Fortiche подарили миру анимационный сериал по мотивам игры «Аркейн». И несмотря на то, что, по заявлению генерального директора Николо Лорано, целью было не увеличение обхвата, а углубление истории, над которой они работали без малого шесть лет, в итоге сериал влюбил в себя население еще нескольких стран. А если быть точнее, то 52!

Именно в стольких странах сериал попал в топ-10 на стриминговой платформе Netflix. Пускай разобраться в причинах такой популярности порой бывает непросто (еще недавно все мировые продюсеры удивлялись успеху «Игры в кальмара»), в данном случае все довольно ясно. Секрет кроется и в изначальной распространенности игры, где сюжета как такового почти не было. И в заглавной песне сериала, которую исполнили не менее обожаемые Imagine Dragons. Но самым главным пунктом смело выходят вперед изобретательные анимационные приемы и яркие заглавные персонажи: сестры Вай и Паудер (та же Джинкс).

Действие сериала разворачивается в контрастном мире двух соседствующих городов: край бедняков и отбросов Заун и научный рай процветания и политики Пилтовер. Даже постороннему зрителю, никогда не заходившему в упомянутую игру, будет понятен контекст детально прорисованных и продуманных мест, где все до боли просто: в одном жить плохо, а в другом — классно. Зритель сразу начинает сочувствовать жителям Зауна, не только умеющим знатно повеселиться в баре «Последняя капля», но и хорошо знакомым со вкусом поражения и ворчанием голодного желудка. Там даже дети вынуждены выживать и драться с другими малолетками за краденые из верхнего города побрякушки.

За действиями детей стоят влиятельные взрослые: снова условные хороший и плохой. С одной стороны, это славный Вандер, столп правопорядка в нижнем городе и приемный отец сестер-героинь, и с другой — устрашающий криминальный босс Силко, разрабатывающий таинственный мутаген-наркотик руками сумасшедшего алхимика.

Вандер, только что спасший двух сестер. Фото Netflix

Бинарный мир «чемпионов» (так называются персонажи в LoL, которых может выбрать игрок) наскучил бы быстро, если бы зритель успевал об этом подумать, но события разворачиваются с бешеной скоростью. С каждой новой серией зрителю открываются новые подробности из прошлого героев, из жизни двух полярных городов, разделенных одним лишь мостом. Деталей настолько много, что иногда хочется прищуриться. Возможно, изголодавшимся фанатам LoL только того и надо, но для неподготовленных зрителей здесь спрятана потенциальная проблема: ведь все это многообразие персонажей, локаций и воспоминаний так или иначе остается до безумия банальным и наметочным.

Что же касается самого безумия, которым впоследствии обзаведется одна из сестер после их сюжетоповоротной ссоры (прямо как в «Холодном сердце»), то вот где расшалились сценаристы и аниматоры! Возможно, только ради сцен спора девушки с самой собой стоит смотреть сериал. Зритель может буквально почувствовать себя на месте героини со сломленной психикой, понять, какие смешанные чувства она испытывает к своим вымышленным друзьям-мученикам и как же больно ей выбирать между двумя версиями себя. И пускай отправная точка может показаться недостаточным мотивом для всего случившегося с ней после, история этой героини — вот истинное произведение искусства в контексте китчевых конфликтов и недодуманных персонажей всего сериала.

Помимо страшного и реалистичного безумия, в мире LoL важное место занимает магия и наука, на их стыке рождается немыслимое оружие и биологическая опасность — все это светится красивым светом и сталкивается в изобретательном бою друг с другом. Любителям экшена сериал подарит тонну впечатлений, так же как и любителям нестандартной анимации.

Каждый кадр в «Аркейне» создавался вручную. Netflix

Ведь каждый кадр в «Аркейне» создавался вручную без применения системы захвата движений, ставшей популярной в последнее время. Ту или иную серию периодически хочется приостановить, заскринить и поставить на рабочий стол. Сочетание реализма и подчеркнутой мультяшности поначалу может раздражать, но вскоре к этому эклектичному варианту реальности прикипаешь всей душой и не можешь оторваться.

Это одна из причин, почему после девятой финальной серии не веришь, что это все. Красивый антиутопичный мир становится совсем родным, отношения пускай и плоских, но уже знакомых героев — все более запутанными, а финал оказывается чересчур неожиданным: но не в том смысле, что в конце есть невероятный твист, а в том, что ты не ждешь, что историю можно так бросить. Беспощадный клиффхэнгер разрушает надежды на светлое будущее персонажей и заставляет ждать второго сезона, который будет не раньше 2023 года. Ожидание можно скрасить игрой — похоже на коварный план Riot Games.

В двух словах, этот яркий сериал — услада для глаз и пытка для любящих поразмышлять, от которой можно даже получить удовольствие, если выключить взрослого и разбудить в себе ребенка.