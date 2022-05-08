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Сегодня, 13:12

Китайским подросткам запретили донатить блогерам и смотреть стримы после 22:00

Пьеретта АРКАН
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Китайским подросткам запретили донатить блогерам и смотреть стримы после 22:00.

Как сообщает портал Bloomberg, Государственное Управление радио и телевидения Китая ввело очередные ограничения, связанные со стриминговыми сервисами. Власти приняли такое решение, посчитав влияние стриминговых платформ пагубным.

Несовершеннолетним запретили отправлять деньги или виртуальные подарки авторам контента. А также лицам младше 16 лет запретили смотреть прямые трансляции блогеров после 22:00. За исполнением требования должны следить сами стриминговые платформы.

Это не первые ограничения для несовершеннолетних, которые в Китае ввели за последний год. Ранее в стране запретили детям играть в видеоигры больше трех часов в неделю.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-07/china-bans-younger-livestream-users-from-sending-virtual-gifts
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