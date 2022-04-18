Режим королевской битвы для Halo Infinite на уровне Warzone

Редактор Windows Central Джез Корден поделился информацией из своих источников в рамках подкаста The Xbox Two.

По заявлению Кордена, режим королевской битвы для Halo Infinite разрабатывают уже больше двух лет, и это — почти отдельная игра на уровне Warzone. Режим разрабатывается под кодовым названием Project Tatanka и связан с редактором карт. Разработкой занимается студия Certain Affinity.

Похоже, что в Microsoft делают большую ставку на него, хотя ранее поступала информация о незаинтересованности в королевской битве.

Релиз может состояться в третьем или четвертом сезоне Infinite. Но официального анонса еще нет. Возможно, он состоится в рамках летней презентации Xbox.