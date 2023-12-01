Разработчики из России показали трейлер Spine — это дорогой шутер от третьего лица

Студия Nekki выпустила трейлер Spine — игры, которая была анонсирована еще в начале 2021 года, но только сейчас получила полноценный ролик.

Изначально игра должна была быть шутером с онлайн-составляющей, однако разработчики решили сделать проект одиночной игрой с сюжетной кампанией. Spine расскажет про город будущего, власть над которым сосредоточена в руках искусственного интеллекта. Он превратил город в подобие рая, однако не все остались этим довольны и не планируют подчиняться ИИ.

Spine выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Дата выхода игры пока неизвестна.