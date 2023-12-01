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Сегодня, 17:07

Главным героем «Ведьмака 4» станет Цири — об этом рассказал актер озвучки Геральта

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Тизер Ведьмака 4.
Фото CD Projekt Red

Даг Кокл (актер озвучки Геральта) поделился мыслями о том, кто станет главным героем в новом «Ведьмаке».

Кокл заявил, что следующая часть целиком сосредоточиться на Цири, ведь ранее CD Projekt RED публиковала тизер, в котором было видно медальон школы Рыси, который девушка носила в книгах о Геральте.

Правду геймеры узнают еще не очень скоро — точной даты релиза игры пока нет. Сейчас над ней трудятся 50 процентов польской студии.

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