Главным героем «Ведьмака 4» станет Цири — об этом рассказал актер озвучки Геральта

Даг Кокл (актер озвучки Геральта) поделился мыслями о том, кто станет главным героем в новом «Ведьмаке».

Кокл заявил, что следующая часть целиком сосредоточиться на Цири, ведь ранее CD Projekt RED публиковала тизер, в котором было видно медальон школы Рыси, который девушка носила в книгах о Геральте.

Правду геймеры узнают еще не очень скоро — точной даты релиза игры пока нет. Сейчас над ней трудятся 50 процентов польской студии.