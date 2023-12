Журнал Time поделился своим топом лучших игр 2023 года — Baldur's Gate 3 не стала лучшей игрой года

Нью-йоркский журнал Time поделился своими видеоигровыми итогами уходящего 2023 года. Лидирующую тройку в списке заняли Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 и Marvel's Spider-Man 2.

Четвертое место отдали сиквелу The Legend of Zelda. Игра с приставкой Breath of the Wild — Tears of the Kingdom полюбилась не только критикам, но и игрокам.

Пятое место досталось ремейку Resident Evil 4.

6. Dead Space Remake

7. Super Mario Bros. Wonder

8. Star Wars Jedi: Survivor

9. Diablo 4

10. Dredge