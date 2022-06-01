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Сегодня, 16:48

Pkmk считает, что бывшие игроки Gambit по Apex быстро найдут себе новую команду

Иван Торопцев
Корреспондент
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Профессиональный игрок в Apex Legends Артем pkmk Нечаев прокомментировал решение команды Gambit Esports распустить состав по этой дисциплине.

«Сейчас ребята будут заниматься поиском новой организации. Я думаю, это лишь вопрос времени, когда парни найдут новый дом, так как команда Gambit является одной из самых стабильных и титулованных в Европе за все время. На СНГ это вряд ли как-то отразится, ибо Gambit — это исключение из правил. Они отказываются и отписывают свои составы, вероятнее всего, тут вопросы, которые касаются самой организации.
Поэтому на другие коллективы из СНГ в Apex вряд ли эта тенденция как-то отразится. Сейчас Apex является одной из самых просматриваемых дисциплин на Twitch. Плюс у нас сейчас появились LAN-турниры. А где подобные турниры, то там и большая заинтересованность от организаций, что сказывается на подъеме киберспорта», — приводит Cybersport.Metaratings слова Нечаева.

Сегодня, 1 июня команда Gambit Esports объявила о роспуске состава по Apex Legends, в котором выступали Артур Artyco Тищенко, Леонид Leogri3x6 Гришин и Константин Hardecki Козлов. До этого команда распустила оба состава по Dota 2 и продал состав по CS:GO американской Cloud9.

У российского клуба остался один состав по Valorant, выступающий на турнирах под нейтральным тегом.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/pkmk-sostav-gambit-po-apex-skoro-naidyot-novyi-dom-39508/
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