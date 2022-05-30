NaVi ведет переговоры по выкупу YEKINDAR из Virtus.pro

Украинская организация Natus Vincere ведет переговоры по выкупу Марека YEKINDAR Галинскиса из Virtus.pro по CS:GO, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

Вопрос о покупке профессионального игрока на данный момент активно прорабатывается двумя сторонами. Сумма выкупа Марека YEKINDAR Галинскиса еще не установлена.

Возможный состав Natus Vincere по CS:GO:

Александр s1mple Костылев;

Марек YEKINDAR Галинскис;

Илья Perfecto- Залуцкий;

Денис electronic Шарипов;

Валерий b1t Ваховский.

YEKINDAR выступал за Virtus.pro с весны 2020 по май 2022 года. За это время Марек вместе со своим коллективом смог занять множество призовых мест, среди которых победа на IEM Winter 2021 и серебро на IEM Katowice 2021.

Напомним, 28 мая NaVi объявила об уходе Boombl4. Причиной стали «репутационные риски». Нового игрока представят к старту турнира BLAST Premier: Spring Finals 2022, который начнется 15 июня.