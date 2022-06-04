OverDrive не видит изменений после прихода lollipop21k в команду 1win по CS:GO

36-летний профессиональный российский игрок в Counter-Strike, представитель команды Nostalgie Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал присоединение Игоря lollipop21k Солодкова к составу 1win по CS:GO.

«Конечно, 1win прибавит по игре, lollipop21k — игрок другого уровня, всё станет точно лучше. Но ей всё равно будет далековато до уровня топовых команд СНГ. Изменил бы что-то приход Boombl4? Нет, конечно, от этого она претендентом на тир-1 не стала бы. Всё-таки не Boombl4 сделал NaVi тир-1 командой, а NaVi сделала Boombl4 тир-1 игроком», — цитирует Cybersport.Metaratings.ru

25-летний белорусский игрок Игорь lollipop21k Солодков официально вошел в состав 1win по CS:GO 3 июня. В команде игрок заменил Станислава fostar Осташевского.