Overwatch 2 получила оценку 1,1 балла на Metacritic

Новая многопользовательская игра Overwatch 2, которая находится в раннем доступе, холодно встречена игроками.

Пользователи Metacritic крайне низко оценили вторую часть серии: 1,1 из 10 баллов: 529 негативных, 11 нейтральных и 43 положительных рецензии. В свою очередь, отзывы критиков и журналистов получились менее резкими: 81 из 100 баллов.

Игроки Overwatch 2 остались недовольны работой серверов, длинной очередью при поиске игры, малым количеством нововведений, обязательной привязкой номера телефона, агрессивной монетизацией и не только.