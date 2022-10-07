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7 октября, 00:33

Анонсирована новая игра по вселенной Half-Life

Евгений Козинов
Корреспондент
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Скриншот нового проекта.
Фото Соцсети

Разработчик под ником PinkyDev сообщил, что получил разрешение от Valve на создание игры во вселенной Half-Life. Он сможет официально разместить свой продукт в интернет-магазинах.

Новая игра про один из самых популярных виртуальных миров и его главного героя Гордона Фримена получила тестовое название «Codename: Loop» (Кодовое название: Цикл). Дата релиза пока неизвестна.

PinkyDev опубликовал первые скриншоты и подробности проекта. Это будет твин-стик шутер с видом сверху, однако игроки смогут переключаться на режим от третьего лица.

Первая игра серии Half-Life вышла в 1998 году. Затем было выпущено несколько продолжений, а также по их мотивам было снято множество фанатских экранизаций, написано книг и комиксов.

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