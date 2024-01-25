Одну из лучших стратегий о космосе отдают со скидкой — ее онлайн вырос в 860 раз

Онлайн 4Х-стратегии Endless Space в Steam вырос сразу в 860 раз — с 48 до 41263 игроков. Причиной cтала скидка сразу в 80%.

Игра от Amplitude Studios вышла в 2012-м, но до сих пор считается одной из лучших глобальных стратегий о космосе.

К сожалению, купить ее в российском Steam не выйдет — желающим придется пользоваться аккаунтами других регионов. Интересно, что Endless Space 2 и фентезийная Endless Dungeon такого ажиотажа у пользователей не вызвали.