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Сегодня, 19:22

Одну из лучших стратегий о космосе отдают со скидкой — ее онлайн вырос в 860 раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Amplitude Studios

Онлайн 4Х-стратегии Endless Space в Steam вырос сразу в 860 раз — с 48 до 41263 игроков. Причиной cтала скидка сразу в 80%.

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Игра от Amplitude Studios вышла в 2012-м, но до сих пор считается одной из лучших глобальных стратегий о космосе.

К сожалению, купить ее в российском Steam не выйдет — желающим придется пользоваться аккаунтами других регионов. Интересно, что Endless Space 2 и фентезийная Endless Dungeon такого ажиотажа у пользователей не вызвали.

Источник: app2top
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