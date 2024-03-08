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8 марта, 15:15

Обновление iOS 17.4 нещадно сжигает батарею iPhone — как это исправить

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple

Пользователи Apple внезапно столкнулись с очень быстрой разрядкой iPhone после обновления iOS до версии 17.4.

Apple. iOS 17.4 наконец вышла — полный список изменений

Некоторые пользователи также жалуются на то, что для полной зарядки смартфонам может понадобиться больше четырех часов.

Но этому есть решение: чтобы предотвратить быструю разрядку и долгую зарядку телефона, вам необходимо перезагрузить смартфон, после чего обновить все свои приложения до последней версии — устаревшие приложения могут не сочетаться с обновленной iOS и постоянно потреблять много заряда.

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