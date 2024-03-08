Обновление iOS 17.4 нещадно сжигает батарею iPhone — как это исправить

Пользователи Apple внезапно столкнулись с очень быстрой разрядкой iPhone после обновления iOS до версии 17.4.

Некоторые пользователи также жалуются на то, что для полной зарядки смартфонам может понадобиться больше четырех часов.

Но этому есть решение: чтобы предотвратить быструю разрядку и долгую зарядку телефона, вам необходимо перезагрузить смартфон, после чего обновить все свои приложения до последней версии — устаревшие приложения могут не сочетаться с обновленной iOS и постоянно потреблять много заряда.