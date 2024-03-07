Pantomem станет новым игроком L1ga Team

В составе киберспортивной команды L1ga Team по Dota 2 снова произошли изменения, сообщает Cybersport.Metaratings.ru. Коллектив покинул саппорт Алим Aik Беспаев, который вернулся в Nemiga Gaming.

По информации источника, новым игроком L1ga Team станет Никита Pantomem Балаганин, который ранее выступал за One Move. 24-летний белорусский игрок ранее был переведен в инактив One Move вместе с Егором Xakoda Липартия.

Напомним, L1ga Team не смогла показать высокий результат на Играх будущего 2024 года. Команда заняла 13-16 строчку и заработала 15 тысяч долларов.