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7 марта, 21:19

Pantomem станет новым игроком L1ga Team

Ана Горшкова
Корреспондент
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В составе киберспортивной команды L1ga Team по Dota 2 снова произошли изменения, сообщает Cybersport.Metaratings.ru. Коллектив покинул саппорт Алим Aik Беспаев, который вернулся в Nemiga Gaming.

По информации источника, новым игроком L1ga Team станет Никита Pantomem Балаганин, который ранее выступал за One Move. 24-летний белорусский игрок ранее был переведен в инактив One Move вместе с Егором Xakoda Липартия.

Напомним, L1ga Team не смогла показать высокий результат на Играх будущего 2024 года. Команда заняла 13-16 строчку и заработала 15 тысяч долларов.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
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