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Сегодня, 19:55

Новая часть The Elder Scrolls разгневала игроков — в чем причина

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Skyrim.
Фото Bethesda

В открытом бета-тесте появилась The Elder Scrolls: Castles, которая разозлила игроков.

The Elder Scrolls: Castles.
Фото Bethesda

Оказалось, что новый проект во вселенной TES — это градостроительный симулятор для смартфонов на манер Fallout: Shelter. В игре предстоит управлять замками, а также нанимать и принимать к себе новых людей и существ.

The Elder Scrolls: Castles.
Фото Bethesda

Многие геймеры оказались недовольны тем, что вселенная свитков получает только малобюджетные игры для мобильных телефонов.

Предыдущей игрой на смартфоны была The Elder Scrolls: Blades, которую сообщество возненавидело.

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