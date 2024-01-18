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Сегодня, 18:03

Трейлер GTA 6 смог обогнать все игровые трейлеры, кроме одного

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Трейлер новой игры от Rockstar смог собрать больше 160 миллионов просмотров, став вторым самым просматриваемым игровым трейлером на YouTube.

GTA 6.
Фото Rockstar Games

Первое место, однако, очень далеко от GTA 6. На золотом пьедестале оказался трейлер мобильной игры Subway Surfers, собравший более 360 миллионов просмотров за все время. Тот ролик был опубликован еще в 2012-м.

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Выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 2025 год. Игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.

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